Число жертв шторма "Отто" в Панаме увеличилось до семи

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Тропический шторм "Отто" унес жизни как минимум семи человек в Панаме.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник национальная система гражданской обороны центральноамериканской страны.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате тропического шторма "Отто".

Отмечается, что среди погибших — как минимум трое несовершеннолетних, включая ребенка 1,5 лет, девятилетнего мальчика и 14-летнего подростка.

В ближайшие часы синоптики ожидают усиления "Отто" до уровня урагана. Власти распорядились о прекращении занятий в школах на всей территории страны и судоходства для части судов в прибрежных водах.

В соседней Коста-Рике власти ранее распорядились эвакуировать из прибрежных районов около четырех тысяч жителей.