Число жертв шторма "Налджи" на Филиппинах возросло до 121

Более 3,18 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины, жертвой удара стихии стал 121 человек.

Более 3,18 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины, жертвой удара стихии стал 121 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, 869,2 тыс. перемещенных лиц находятся в 2,9 тыс. эвакуационных центров. Более 347,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 103 человека получили различные травмы, 36 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано более 1,33 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 9,19 тыс. домов и уничтожил 2,1 тыс. Ущерб, нанесенный 141 инфраструктурному объекту, оценивается в 896,8 млн песо ($15,4 млн). В результате удара стихии повреждены 480 дорог и 121 мост. В 297 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 149 оно уже восстановлено, в 41 муниципалитете остаются проблемы со связью, в 12 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 659 учебных заведениях и работа на 230 предприятиях. В 164 городах и муниципалитетах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 1,28 млрд песо ($21,99 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 71,59 млн песо ($1,22 млн).

Напомним, что ранее сообщалось о 112 жертвах стихийного бедствия.