О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв шторма на западе Европы увеличилось до десяти

Число жертв шторма на западе Европы увеличилось до десяти Число погибших из-за шторма "Юнис" в Западной Европе выросло до десяти, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 10:40
Число жертв шторма на западе Европы увеличилось до десяти

Число погибших из-за шторма "Юнис" в Западной Европе выросло до десяти, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным нидерландских спасательных служб, на которые ссылается AFP, число погибших из-за шторма "Юнис" в Нидерландах увеличилось до четырех. К гибели людей привели падения деревьев и другие несчастные случаи. В Гааге несколько десятков домов эвакуированы из-за риска обвала колокольни.

Также сообщается о водителе, который погиб в Германии, когда на его машину упало дерево.

Ранее сообщалось еще о трех погибших в Великобритании и об одном в Бельгии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropanın qərbində qasırğa nəticəsinbdə ölənlərin sayı 10-a çatıb

Самое важное

Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
18 февраля 2022 г. 23:45
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
18 февраля 2022 г. 17:00
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi