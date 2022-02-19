Число жертв шторма на западе Европы увеличилось до десяти

Число погибших из-за шторма "Юнис" в Западной Европе выросло до десяти, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Число погибших из-за шторма "Юнис" в Западной Европе выросло до десяти, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным нидерландских спасательных служб, на которые ссылается AFP, число погибших из-за шторма "Юнис" в Нидерландах увеличилось до четырех. К гибели людей привели падения деревьев и другие несчастные случаи. В Гааге несколько десятков домов эвакуированы из-за риска обвала колокольни.

Также сообщается о водителе, который погиб в Германии, когда на его машину упало дерево.

Ранее сообщалось еще о трех погибших в Великобритании и об одном в Бельгии.