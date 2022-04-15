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Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 137

Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 137 Более 1,68 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 137 человек.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 06:28
Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 137

Более 1,68 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 137 человек.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 323,3 тыс. человек были перемещены в 1,03 тыс. эвакуационных центров. Информация о большинстве погибших и 27 пропавших без вести до сих пор уточняется. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 128, еще шесть - в Давао, три - в регионе Западные Висайи.

"Меги" повредил 9,6 тыс. домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс. песо (13,5 тыс. долларов США). Зафиксировано 580 наводнений и 89 оползней.

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