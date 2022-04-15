Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 137

Более 1,68 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 137 человек.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.
По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 323,3 тыс. человек были перемещены в 1,03 тыс. эвакуационных центров. Информация о большинстве погибших и 27 пропавших без вести до сих пор уточняется. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 128, еще шесть - в Давао, три - в регионе Западные Висайи.
"Меги" повредил 9,6 тыс. домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс. песо (13,5 тыс. долларов США). Зафиксировано 580 наводнений и 89 оползней.