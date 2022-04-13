Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 67

По меньшей мере 67 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Меги".

Число погибших на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Меги" выросло до 67 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, десятки людей числятся пропавшими без вести.

В провинции Лейте погибло 13 человек. Около 150 человек пропали без вести в прибрежной деревне Пилар после того, как поток грязи и земли столкнул дома в море. Между тем в Бейбей-сити погибли 48 человек, более 100 получили различные травмы, 27 числятся пропавшими без вести. Еще по три человека умерли в провинциях Восточный Негрос и на острове Минданао.

10 апреля тропический шторм "Меги" обрушился на острова Самар, Билиран и Лейте в восточной части Филиппин.