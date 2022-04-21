Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 224

Более 2,08 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 224 человека.
Как передает Report, об этом отмечается в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 175 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 447 эвакуационных центрах, 33,4 тыс. человек заранее эвакуировались. Пострадали от удара стихии восемь человек, 147 числятся пропавшими без вести.
Шторм "Меги" частично повредил 10,5 тыс. домов и полностью уничтожил 760.