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Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 224

Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 224 Более 2,08 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 224 человека.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 07:11
Число жертв шторма Меги на Филиппинах выросло до 224

Более 2,08 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 224 человека.

Как передает Report, об этом отмечается в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 175 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 447 эвакуационных центрах, 33,4 тыс. человек заранее эвакуировались. Пострадали от удара стихии восемь человек, 147 числятся пропавшими без вести.

Шторм "Меги" частично повредил 10,5 тыс. домов и полностью уничтожил 760.

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Версия на азербайджанском языке Filippində “Meqi” qasırğasından ölənlərin sayı 200-ü ötüb

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