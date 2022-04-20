Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 178

Более 2,08 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах.

Более 2,08 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах.

Как передает Report, об этом отмечается в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, погибли 178 человек.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 176 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 450 эвакуационных центрах, 33,4 тыс. человек заранее эвакуировались. Пострадали от удара стихии восемь человек, 111 числятся пропавшими без вести.

Шторм "Меги" частично повредил 10,5 тыс. домов и полностью уничтожил 760.