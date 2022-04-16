Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 137

Более 1,93 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 167 человек.

Более 1,93 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 167 человек.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 348,3 тыс. человек были перемещены в эвакуационные центры, 32,9 тыс. человек заранее эвакуировались. Пострадали от удара стихии восемь человек, 110 числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 151, еще 11 - в регионе Западные Висайи, три - в Давао и два - в регионе Центральные Виссайи.

"Меги" повредил 10,3 тыс. домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс. песо (13,5 тыс. долларов США). Зафиксировано 560 наводнений и 89 оползней.