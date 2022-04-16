Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 137

Более 1,93 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 167 человек.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.
По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 348,3 тыс. человек были перемещены в эвакуационные центры, 32,9 тыс. человек заранее эвакуировались. Пострадали от удара стихии восемь человек, 110 числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 151, еще 11 - в регионе Западные Висайи, три - в Давао и два - в регионе Центральные Виссайи.
"Меги" повредил 10,3 тыс. домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс. песо (13,5 тыс. долларов США). Зафиксировано 560 наводнений и 89 оползней.