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Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 42

Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 42 Количество погибших в результате обрушения тропического шторма "Меги" на Филиппины увеличилось до 42.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 15:30
Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 42

Количество погибших в результате обрушения тропического шторма "Меги" на Филиппины увеличилось до 42, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Накануне городская администрация по управлению рисками стихийных бедствий Бейбей-сити опубликовала отчет, в котором сообщалось о 17 погибших. В частности, в провинции Лейте погибли 14 человек, 16 пострадали, еще шесть числились пропавшими без вести. В регионе Восточные Висайи погибли три человека, еще шесть пропали без вести.

10 апреля тропический шторм "Меги" обрушился на острова Самар, Билиран и Лейте в восточной части Филиппин. По информации Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб, максимальная скорость ветра в его пределах составляла 20,8 м/с с порывами до 29,1 м/с.

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики сообщил, что тропический шторм затронул более 139,1 тыс. человек на Филиппинах.

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