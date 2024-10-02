Число жертв шторма "Хелен" в США выросло до 175 человек

Число погибших из-за последствий тропического шторма "Хелен", обрушившегося на США, достигло 175 человек.

Число погибших из-за последствий тропического шторма "Хелен", обрушившегося на США, достигло 175 человек.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, самое большое число жертв - 90 - зарегистрировано в штате Северная Каролина. В штате Южная Каролина погибли 36 человек, в штате Джорджия - 25, во Флориде -14, в Теннесси - 8, в Вирджинии - 2.

1 октября министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас проинформировал, что процесс ликвидации последствий "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим.

Ранее сообщалось о 162 жертвах шторма "Хелен" в США.

Напомним, что 25 сентября ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Хелен" достиг суши в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде, вскоре ослабев до тропического шторма.