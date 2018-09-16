Число жертв шторма "Флоренс" в США возросло до восьми

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Флоренс", ослабевший до тропического шторма, в субботу унес жизни еще троих человек в штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Таким образом, общее число жертв возросло с пяти до восьми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала телекомпания CNN.

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Флоренс", ослабевший до тропического шторма, унес жизни еще двух человек в штате Северная Каролина. Таким образом, общее число жертв возросло с пяти до семи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, два человека погибли в субботу в округе Картерет. Подробности случившегося, а также возраст и имена жертв пока не оглашаются.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Флоренс" находится в 55 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра достигает 22,4 м/c.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США были отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.