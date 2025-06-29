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Число жертв схода оползня в Колумбии возросло до 23 человек

Число жертв схода оползня в Колумбии возросло до 23 человек По меньшей мере 23 человека погибли в результате схода оползня в колумбийском муниципалитете Бельо на западе страны.
Другие страны
29 июня 2025 г. 09:56
Число жертв схода оползня в Колумбии возросло до 23 человек

По меньшей мере 23 человека погибли в результате схода оползня в колумбийском муниципалитете Бельо на западе страны.

Как передает Report, об этом власти муниципалитета сообщили в соцсети Х.

"Выражаем нашу солидарность семьям 23 погибших в результате этой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

По данным властей, всего от удара стихии пострадали 1 948 человек. Из-под завалов были спасены 23 человека.

Оползень сошел на населенный пункт Гранисаль в Бельо 24 июня. В первый день стало известно о 10 погибших. Причиной схода пород стали сильные дожди, которые продолжались в регионе уже несколько дней.

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