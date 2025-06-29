Число жертв схода оползня в Колумбии возросло до 23 человек

По меньшей мере 23 человека погибли в результате схода оползня в колумбийском муниципалитете Бельо на западе страны.

По меньшей мере 23 человека погибли в результате схода оползня в колумбийском муниципалитете Бельо на западе страны.

Как передает Report , об этом власти муниципалитета сообщили в соцсети Х.

"Выражаем нашу солидарность семьям 23 погибших в результате этой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

По данным властей, всего от удара стихии пострадали 1 948 человек. Из-под завалов были спасены 23 человека.

Оползень сошел на населенный пункт Гранисаль в Бельо 24 июня. В первый день стало известно о 10 погибших. Причиной схода пород стали сильные дожди, которые продолжались в регионе уже несколько дней.