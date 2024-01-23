Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек

Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11.

Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11.

Как передает Report, об этом сообщают местные власти.

Поиски пропавших без вести продолжаются.

"По состоянию на 22.00 по местному времени 22 января, на месте происшествия удалось найти 11 человек, числившихся пропавшими, все они были без признаков жизни", - говорится в заявлении правительства провинции Юньнань в соцсетях.

Оползень сошел в понедельник в 5.51 на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек, связь с ними была потеряна.

На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных и профессиональных спасателей, а также более 170 пожарных машин.