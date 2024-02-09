President
О нас

Число жертв схода оползня на Филиппинах достигло 15 человек

Число жертв схода оползня на Филиппинах достигло 15 человек Число жертв схода оползня в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах возросло до 15 человек, еще 110 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 12:53
Число жертв схода оползня на Филиппинах достигло 15 человек

Число жертв схода оползня в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах возросло до 15 человек, еще 110 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал GMA News.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 30 человек, в том числе в пятницу в ходе поисково-спасательной операции был найден живым ребенок, который провел под завалами около 60 часов.

Сход оползня произошел во вторник, масса горных пород накрыла несколько домов и два автобуса с сотрудниками местного золотодобывающего производства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Filippində torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıb

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi