Число жертв схода оползня на Филиппинах достигло 15 человек

Число жертв схода оползня в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах возросло до 15 человек, еще 110 числятся пропавшими без вести.

Число жертв схода оползня в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах возросло до 15 человек, еще 110 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал GMA News.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 30 человек, в том числе в пятницу в ходе поисково-спасательной операции был найден живым ребенок, который провел под завалами около 60 часов.

Сход оползня произошел во вторник, масса горных пород накрыла несколько домов и два автобуса с сотрудниками местного золотодобывающего производства.