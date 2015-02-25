 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв схода лавин в Афганистане возросло до 124 человек

    Поисково-спасательная операция продолжится в четверг

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате схода снежных лавин на северо-востоке Афганистана возросло до 124 человек. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее сообщалось, что погибли более 100 человек.

    Снежные лавины обрушились на четыре провинции на северо-востоке страны. Сильнее всего пострадала провинция Панджшер, где стихия разрушила около 100 домов, сообщил агентству заместитель директора Центра ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Аслам Сиас.

    По данным шефа полиции в провинции Панджшер, число жертв может возрасти. Поисково-спасательная операция продолжится в четверг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi