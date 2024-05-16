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Число жертв схода грязевой лавы и наводнений в Индонезии выросло до 67 человек

Число жертв схода грязевой лавы и наводнений в Индонезии выросло до 67 человек Число жертв схода грязевой лавы и наводнений в индонезийской провинции Западная Суматра увеличилось до 67 человек, еще 44 ранены.
Другие страны
16 мая 2024 г. 13:43
Число жертв схода грязевой лавы и наводнений в Индонезии выросло до 67 человек

Число жертв схода грязевой лавы и наводнений в индонезийской провинции Западная Суматра увеличилось до 67 человек, еще 44 ранены.

Как передает Report, об этом новостной сайт Antara News сообщает со ссылкой на представителя Национального агентства Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Абдула Мухари.

По его словам, сход грязевой лавы после извержения вулкана Мерапи вызвали муссонные дожди.

Продолжаются поиски еще 20 пропавших без вести лиц и идентификация погибших.

По словам Мухари, число жертв может возрасти.

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