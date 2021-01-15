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Число жертв серии землетрясений в Индонезии достигло 42

Число жертв серии землетрясений в Индонезии достигло 42 По меньшей мере 42 человека погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси.
Другие страны
15 января 2021 г. 21:32
Число жертв серии землетрясений в Индонезии достигло 42

По меньшей мере 42 человека погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу со ссылкой на власти сообщил телеканал CNA. Ранее поступала информация о 35 жертвах.

По сведениям телеканала, к настоящему моменту из-под завалов в городе Мамуджу извлечены тела 34 человек, еще восемь умерли уже после операции по спасению. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди, их число не уточняется.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий республики ранее сообщило, что власти Индонезии переместили около 15 тыс. местных жителей в 10 эвакуационных центров. По его данным, 637 человек получили ранения. Подземные толчки повредили около 300 зданий и стали причиной отключения электричества и нарушения связи в регионе.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 42 nəfərə çatıb

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