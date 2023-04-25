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Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 90

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 90 Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 90.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 23:58
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 90

Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 90.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, более 100 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее СМИ сообщали о 83 погибших и 29 выживших, которых экстренным службам удалось найти в ходе поисковой операции, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".

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Версия на азербайджанском языке Keniyada dünyanın sonunu gözləyərək aclıqdan ölənlərin sayı 90 nəfərə çatıb

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