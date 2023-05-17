Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 226

Число жертв религиозного культа в Кении, пастор которого заставлял людей морить себя голодом, выросло до 226.

Число жертв религиозного культа в Кении, пастор которого заставлял людей морить себя голодом, выросло до 226.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Citizen TV со ссылкой на местные власти.

"По словам регионального комиссара Прибрежной провинции Роды Оньянча, из 15 тел, обнаруженных в среду, 14 были извлечены из могил, а одно было обнаружено в кустах", - говорится в сообщении телеканала.

Таким образом, общее количество жертв культа на сегодняшний день составляет 226 человек. При этом на прошлой неделе журналисты сообщали о 201 жертве.