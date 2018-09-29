 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии достигло 405 человек - ОБНОВЛЕНО - 3 - ВИДЕО

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Власти Индонезии уточнили количество погибших от разрушительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси. 

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства коммуникаций и информации Фердинандуса Сету, удар стихии унес жизни 405 человек, передает Report. Ранения в результате подземных толчков получили сотни местных жителей. Эпицентр находился в районе Дунгала с населением около 300 тысяч человек, однако спасатели пока не смогли туда добраться. 

    ***11:55

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил, что в результате землетрясения и цунами в стране погибли 384 человека, передает Report со РИА "Новости".

    Ранее сообщалось о 48 жертвах и 356 пострадавших, причем власти уточняли, что речь идет только о погибших и пострадавших в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

    ***9:12

    Число погибших в результате серии землетрясений в Индонезии, которые вызвали цунами, увеличилось до 48 человек, передает Report со ссылкой на Reuters.

    В минздраве страны считают, что количество жертв возрастет.

    Точное число пострадавших в настоящее время неизвестно.

    ***06:51

    По меньшей мере 30 человек стали в субботу жертвами цунами, обрушившегося на остров Сулавеси после сильного землетрясения, произошедшего в пятницу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Reuters.

    Ранее сообщалось о том, что пять человек пропали без вести.

    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября у берегов Сулавеси, была объявлена угроза цунами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi