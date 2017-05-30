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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил во вторник, что число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 69 человек.

Как передает Report, об этом сoобщает Nacional.

Последние официальные данные, озвученные генпрокурором страны Луисой Ортегой Диас, говорили на 55 погибших. СМИ оценивали число жертв не менее чем в 60 человек.

По данным Ромеро, 49 человек были именно убиты, остальные погибли в результате различных инцидентов, несчастных случаев и грабежей в ходе протестов.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.