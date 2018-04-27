Число жертв протестов в Никарагуа возросло до 63 человек

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв недавних протестов в Никарагуа возросло до 63 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона.

Ранее сообщалось о 34 погибших. Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее.