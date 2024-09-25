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Число жертв проливных дождей в Японии выросло до восьми

Число жертв проливных дождей в Японии выросло до восьми Число погибших из-за последствий проливных дождей на полуострове Ното в японской префектуре Исикава возросло до восьми.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 03:57
Число жертв проливных дождей в Японии выросло до восьми

Число погибших из-за последствий проливных дождей на полуострове Ното в японской префектуре Исикава возросло до восьми.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По данным местных властей, неизвестна судьба еще семи человек. Двое из них числятся пропавшими без вести, с остальными до сих пор не удается связаться, чтобы убедиться в их безопасности.

Некоторые населенные районы по состоянию на вечер 24 сентября изолированы из-за оползней и упавших деревьев.

Из-за дождей многие дома оказалось затоплены, несколько зданий разрушено оползнями. Их точное количество устанавливается.

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