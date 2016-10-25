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    Жертвами взрыва на северо-западе Китая стали 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    147 человек получили ранения, в больнице остаются 106 человек

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва в одном из зданий в китайской провинции Шэньси стали, по последним данным, 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентствоСиньхуа со ссылкой на спасателей.

    Взрыв прогремел в понедельник около 14.00 по местному времени в одном из зданий в уезде Фугу городского округа Юйлинь. Ранее сообщалось о 10 жертвах.

    По последним данным, 147 человек получили ранения, в больнице остаются 106 человек, из которых 11 получили тяжелые ранения, еще 41 человек выписался из больницы.

    К настоящему моменту поисково-спасательная операция в основном завершена.

    ***00:42

    Число жертв взрыва в одном из зданий городского округа Юйлинь в центральной части Китая увеличилось до 10 человек, более 150 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

    Взрыв прогремел около 14.00 по местному времени в одном из зданий в уезде Фугу в провинции Шэньси. В настоящий момент причина взрыва уточняется. Ранее сообщалось о семи погибших.

    В результате взрыва многие здания поблизости, включая больницу, получили серьезные повреждения, в них выбиты окна, на прилегающей территории также оказались повреждены автомобили, на улице разбросаны обломки.

    После случившегося на место прибыли 70 спасателей.

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