Число жертв при взрыве на севере Сирии возросло до 14 - ОБНОВЛЕНО

При взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на северо-западе Сирии не менее 14 человек погибли, 28 пострадали.

Как передаёт Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный источник.

Источник отметил, что взрыв произошёл рядом со штаб-квартирой сектора уголовной безопасности в центре города.

По его словам, число жертв взрыва может увеличиться.

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По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва заминированной автомашины на северо-западе Сирии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило AFP со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, взрыв произошел в небольшом городе Аазаз, расположенном в районе, прилегающем к границе с Турцией. По поступающим сообщениям, не менее 20 человек получили ранения.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе, до сих пор не взяла на себя ответственность за взрыв в Аазазе.