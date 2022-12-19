Число жертв при взрыве бензовоза в Афганистане превысило 30

Число погибших при взрыве бензовоза на перевале Саланг в афганской провинции Парван выросло до 31.
Как передает Report со ссылкой на на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения движения "Талибан" Шерафет Заман.
По его словам, 37 пострадавших доставлены в больницы города Чарикар. Под завалами все еще остаются люди, а поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее представитель министерства общественных работ Афганистана Хамидулла Мисба сообщал о 19 погибших и 37 раненых.