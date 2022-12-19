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Число жертв при взрыве бензовоза в Афганистане превысило 30

Число жертв при взрыве бензовоза в Афганистане превысило 30 Число погибших при взрыве бензовоза на перевале Саланг в афганской провинции Парван выросло до 31
Другие страны
19 декабря 2022 г. 14:50
Число жертв при взрыве бензовоза в Афганистане превысило 30

Число погибших при взрыве бензовоза на перевале Саланг в афганской провинции Парван выросло до 31.

Как передает Report со ссылкой на на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения движения "Талибан" Шерафет Заман.

По его словам, 37 пострадавших доставлены в больницы города Чарикар. Под завалами все еще остаются люди, а поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее представитель министерства общественных работ Афганистана Хамидулла Мисба сообщал о 19 погибших и 37 раненых.

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Версия на английском языке Number of fuel truck explosion victims exceeds 30 in Afghanistan

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