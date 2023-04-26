Число жертв при взрывах на северо-западе Пакистана возросло до 18

Число погибших в результате взрывов в полицейском участке на северо-западе Пакистана возросло до 18, не менее 50 человек получили ранения.

Число погибших в результате взрывов в полицейском участке на северо-западе Пакистана возросло до 18, не менее 50 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Express Tribune.

По ее данным, среди погибших 11 сотрудников полиции, пятеро задержанных и двое гражданских.

Ранее поступала информация о 12 погибших и 57 пострадавших. По данным правоохранительных органов, вооруженные экстремисты в понедельник совершили нападение на полицейский участок департамента по борьбе с терроризмом в районе Кабал (провинция Хайбер-Пахтунхва). Во время перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов террорист-смертник осуществил взрыв, от которого через несколько секунд произошла детонация боеприпасов, хранившихся в здании полиции.

В результате двух взрывов повреждены дома в радиусе 2 км от места происшествия. Здание полиции обрушилось. Под его завалами находятся люди, поиск которых на протяжении ночи вели спасатели.