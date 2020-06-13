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Число жертв при взрыве бензовоза в Китае возросло до девяти - ОБНОВЛЕНО

Число жертв при взрыве бензовоза в Китае возросло до девяти

Число жертв в результате взрыва бензовоза в субботу на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян) возросло до девяти, 112 человек пострадали. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Sina.

***16:20

Как минимум четыре человека погибли, 50 пострадали в результате взрыва бензовоза в субботу на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, на место ЧП прибыли полиция, пожарные и спасатели, а также кареты скорой помощи. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и один промышленный объект.

Причина взрыва выясняется, ведется следствие.

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