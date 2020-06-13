Число жертв при взрыве бензовоза в Китае возросло до девяти - ОБНОВЛЕНО

Число жертв в результате взрыва бензовоза в субботу на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян) возросло до девяти, 112 человек пострадали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Sina.
***16:20
Как минимум четыре человека погибли, 50 пострадали в результате взрыва бензовоза в субботу на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, на место ЧП прибыли полиция, пожарные и спасатели, а также кареты скорой помощи. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и один промышленный объект.
Причина взрыва выясняется, ведется следствие.