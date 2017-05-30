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    Число жертв при теракте в Багдаде возросло до 27

    При двух взрывах пострадали более сотни человек© Courtesy İmage

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Число жертв в результате серии взрывов в центре иракского Багдада возросло до 27.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

    Представители минздрава отметили, что при двух взрывах пострадали более сотни человек.

    Первый взрыв произошел рядом с популярным магазином мороженого, а второй — вблизи одного из основных багдадских мостов.

    Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в центре Багдада.

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