Число жертв при теракте в Багдаде возросло до 27

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Число жертв в результате серии взрывов в центре иракского Багдада возросло до 27.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Представители минздрава отметили, что при двух взрывах пострадали более сотни человек.

Первый взрыв произошел рядом с популярным магазином мороженого, а второй — вблизи одного из основных багдадских мостов.

Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в центре Багдада.