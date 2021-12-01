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Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех

Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех Четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган) во вторник.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 22:40
Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех

Четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган) во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду офис шерифа округа Окленд.

30 ноября представитель местного полицейского управления информировал о трех погибших в возрасте от 14 до 17 лет, также сообщалось о восьми пострадавших.

"Мы с сожалением сообщаем, что четвертый человек умер в результате полученных (при стрельбе) ранений. Это Джастин Шиллинг, 17-летний ученик средней школы Оксфорда", - говорится в заявлении на странице офиса шерифа в Facebook.

Во вторник в местной полиции сообщили, что 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда. Правоохранители изъяли у подростка оружие при задержании, он не оказывал сопротивления.

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