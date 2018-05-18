Число жертв при стрельбе в Техасской школе увеличилось до 10 человек - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе стали десять человек, рассказал губернатор штата.

Ранее телеканал АВС13 сообщал о восьми погибших. Стрелявший был задержан. По данным СМИ, это 17-летний Димитриос Пагуртзис.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю, что на данный момент погибли десять человек и еще десять человек ранены", — заявил губернатор на пресс-конференции, которую транслируют американские телеканалы, передает Report.

Он также сообщил, что в результате инцидента пострадали также десять человек.

***19:23

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе стали восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал АВС13 со ссылкой на свои источники.

"Нам только что подтвердили, что погибли восемь человек. Мы не знаем, кто они - учителя, школьники", - сказал в эфире ведущий телеканала.

***19:10

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Несколько человек стали жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе (штат Техас), передает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате инцидента, по данным местных СМИ, "несколько человек погибли". Число жертв не указывается. Стрелявший, по словам помощника директора школы Криса Ричардсона, задержан.

Ранее телекомпания СNN сообщила, что вооруженный человек вошел в класс и открыл стрельбу по учащимся. Несколько человек поступили в местный госпиталь с ранениями. Об их состоянии ничего не сообщалось.

В школе в Санта-Фе обучаются около 1,4 тыс. учащихся.

***17:38

Стрельба произошла в средней школе Santa Fe американского города Санта-Фе, штат Техас.

Как сообщает Report, об этом сообщается в заявлении школы.

"Район был заблокирован. Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна", - говорится в сообщении.