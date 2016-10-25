Число жертв при сходе поезда с рельсов в Камеруне увеличилось до 80

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате схода поезда с рельсов в Камеруне увеличилось до 80 человек, более 600 пострадали.

Как передает Report, об этом пишет газета Vanguard.

Ранее сообщалось о 73 погибших.

По данным издания, министр транспорта страны Эдгар Мебе"Нго"о (Edgar Mebe"Ngo"o) заявил, что, по ожиданиям властей, число жертв может возрасти.

"Под завалами могут находиться еще тела, в больницах есть критические случаи", — заявил министр.