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    Число жертв при сходе поезда с рельсов в Камеруне увеличилось до 80

    По ожиданиям властей, число жертв может возрасти

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате схода поезда с рельсов в Камеруне увеличилось до 80 человек, более 600 пострадали.

    Как передает Report, об этом пишет газета Vanguard.

    Ранее сообщалось о 73 погибших.

    По данным издания, министр транспорта страны Эдгар Мебе"Нго"о (Edgar Mebe"Ngo"o) заявил, что, по ожиданиям властей, число жертв может возрасти.

    "Под завалами могут находиться еще тела, в больницах есть критические случаи", — заявил министр.

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