 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв при сходе лавины на автотрассу в Индии достигло 17

    В ходе продолжающихся вторые сутки спасательных работ были обнаружено тело годовалого ребенка

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли при сходе огромной лавины на автодорогу Купвара-Тандхар на севере Индии.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.

    По данным правоохранительных органов, под большой объем снежной массы и камней, обрушившихся с высоты свыше 500 метров на трассу в пятницу вечером, попало около 30 человек. В ходе продолжающихся вторые сутки спасательных работ были обнаружены тела 17 погибших, в том числе годовалого ребенка.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi