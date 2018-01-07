Число жертв при сходе лавины на автотрассу в Индии достигло 17

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли при сходе огромной лавины на автодорогу Купвара-Тандхар на севере Индии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.

По данным правоохранительных органов, под большой объем снежной массы и камней, обрушившихся с высоты свыше 500 метров на трассу в пятницу вечером, попало около 30 человек. В ходе продолжающихся вторые сутки спасательных работ были обнаружены тела 17 погибших, в том числе годовалого ребенка.