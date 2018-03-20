Число жертв при обстреле Дамаска возросло до 35 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/Число жертв ракетного обстрела террористами городского рынка в районе Джарамана на окраине сирийской столицы возросло до 35 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор государственной больницы Дамаска доктор Хайсам Аль-Хусейни.

"Доставлено в больницу 35 тел погибших в результате ракетного обстрела террористов городского рынка в районе Кашкуль в Джарамане", — сообщил Аль-Хусейни.

***21:35

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Количество жертв в результате ракетного обстрела боевиков кварталов Дамаска возросло до 24 человек, 32 мирных жителя получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в столичной полиции.

"Двадцать четыре человека погибли и 32 ранены, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела боевиков из Восточной Гуты Дамаска и его окрестностей во вторник", — рассказал собеседник.

По данным полиции, несколько ракет разорвалось в историческом центре Дамаска, в квартале Имара, в районе Маззе в центре столицы.

"Количество жертв не окончательное, так как обстрел продолжается", — отметили в полиции.