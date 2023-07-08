Число жертв при обрушении дома в Бразилии выросло до 11

Число жертв обрушения жилого дома в бразильском Ресифе выросло до 11, ранее сообщалось о восьми погибших.

Число жертв обрушения жилого дома в бразильском Ресифе выросло до 11, ранее сообщалось о восьми погибших.

Как передает Report , об этом сообщил портал G1 со ссылкой на местные власти.

Четверо погибших - несовершеннолетние. Еще трое продолжают числиться пропавшими без вести. Семерых, в том числе троих подростков, удалось извлечь из-под завалов живыми.

Жилое здание обрушилось в одном из пригородов административного центра штата Пернамбуку утром в пятницу. По данным местных властей, четырехэтажный многоквартирный дом был в 2010 году признан непригодным для использования и выселен. Однако уже через два года жители самовольно заняли помещения.