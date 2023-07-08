О нас

Число жертв при обрушении дома в Бразилии выросло до 11

Число жертв при обрушении дома в Бразилии выросло до 11 Число жертв обрушения жилого дома в бразильском Ресифе выросло до 11, ранее сообщалось о восьми погибших.
Другие страны
8 июля 2023 г. 22:01
Число жертв при обрушении дома в Бразилии выросло до 11

Число жертв обрушения жилого дома в бразильском Ресифе выросло до 11, ранее сообщалось о восьми погибших.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1 со ссылкой на местные власти.

Четверо погибших - несовершеннолетние. Еще трое продолжают числиться пропавшими без вести. Семерых, в том числе троих подростков, удалось извлечь из-под завалов живыми.

Жилое здание обрушилось в одном из пригородов административного центра штата Пернамбуку утром в пятницу. По данным местных властей, четырехэтажный многоквартирный дом был в 2010 году признан непригодным для использования и выселен. Однако уже через два года жители самовольно заняли помещения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: в Буркина-Фасо боевики убили за сутки более 20 человек
СМИ: в Буркина-Фасо боевики убили за сутки более 20 человек
8 июля 2023 г. 21:23
В Судане более 20 человек погибли в результате авиаудара
В Судане более 20 человек погибли в результате авиаудара
8 июля 2023 г. 19:32
МВД Узбекистана: на избирательных участках установлены 225 видеокамер
МВД Узбекистана: на избирательных участках установлены 225 видеокамер
8 июля 2023 г. 18:14
Сунак: Британия продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб
Сунак: Британия продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб
8 июля 2023 г. 17:29
Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис
Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис
8 июля 2023 г. 16:58
В Узбекистане созданы условия для участия в выборах лиц с ограниченными возможностями
В Узбекистане созданы условия для участия в выборах лиц с ограниченными возможностями
8 июля 2023 г. 16:52
Во Франции прокуратура начала расследование из-за призыва певицы к линчеванию Макрона
Во Франции прокуратура начала расследование из-за призыва певицы к линчеванию Макрона
8 июля 2023 г. 16:30
Решения ЦИК Узбекистана могут быть обжалованы в Верховном суде в пятидневный срок
Решения ЦИК Узбекистана могут быть обжалованы в Верховном суде в пятидневный срок
8 июля 2023 г. 16:27
ЦИК: На досрочных президентских выборах в Узбекистане зарегистрировано 58 представителей 4 кандидатов
ЦИК: На досрочных президентских выборах в Узбекистане зарегистрировано 58 представителей 4 кандидатов
8 июля 2023 г. 16:02
Госпогранкомитет Беларуси: Литва перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай
Госпогранкомитет Беларуси: Литва перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай"
8 июля 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi