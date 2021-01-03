Число жертв при атаке боевиков в Нигере возросло до 80

По меньшей мере 80 мирных жителей погибли в результате атаки исламистских боевиков в Нигере, на границе с Мали.
Как передает Report со ссылкой на
Так, в результате нападения погибли 49 жителей деревни Чомбангу, еще 17 человек получили ранения.
Второй источник сообщил о гибели еще около 30 фермеров в деревне Зарумдарейе.
В правительстве страны пока официально не прокомментировали произошедшее.
Нигер часто страдает от нападений исламистских боевиков, связанных с террористическими группировками "Аль-Каида" и ИГ. В результате атак на границах с Мали, Буркина-Фасо и Нигерией погибли сотни человек.