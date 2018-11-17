Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 71 человека

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 71, более одной тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, на данный момент площадь пожара Camp на севере штата составляет около 59 тысяч гектаров, тысячи строений разрушены.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 66 человека, еще более 600 считались пропавшими без вести.