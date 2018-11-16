Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66 человек

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло до 63 человек. Об этом сообщил в четверг шериф Бьютта Кори Хонеа на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC, передает Report.

Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии составило 66 человек.

"Сегодня были обнаружены останки еще семерых человек . Это доводит число погибших в округе Бьютт до 63", - информировал Хонеа. По его словам, на данный момент опознаны 53 погибших.

При этом число пропавших без вести резко возросло - с 297 в среду до 631 человека на данный момент.

Власти поясняют, однако, что эти сведения не слишком точны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями.