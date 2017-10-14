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    Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36 - ОБНОВЛЕНО

    В штате никогда не погибало столько людей в результате одной серии природных пожаров

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Число жертв природных пожаров на севере штата Калифорния возросло до 36 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

    По оценкам AP, в Калифорнии еще никогда не погибало так много людей в результате одной серии природных пожаров. В четверг сообщалось о 30 погибших.

    По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 90 тыс. местных жителей. В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют около 9 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии.

    ***03:31

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В результате природных пожаров в американском штате Калифорния 32 человека погибли.

    Как передает Report, об этом информирует ABC.

    Ранее СМИ писали о 31 погибшем в результате природных пожаров.

    Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии в штате для районов, пострадавших от пожаров.

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