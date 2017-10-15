Число жертв пожаров на севере Калифорнии достигло рекордных 40 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Число жертв природных пожаров на севере штата Калифорния возросло до 40 человек.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило информационное агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о гибели 38 человек, из которых 20 умерли в округе Сонома. Как отмечалось ранее, в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стали 29 человек.

По последним оценкам, сейчас огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 3 тыс. покинули свои дома в субботу в городе Санта-Роса.

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Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 38 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Об обнаружении тел еще трех погибших сообщила полиция округов Напа и Сонома.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Пожары в Калифорнии уже назвали крупнейшими за 84 года и самыми смертоносными в истории штата.