Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 89

Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек.
Как передает
По его словам, пожар унес больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США более чем за столетие.
Ранее сообщалось о 80 погибших.
Лесной пожар начался на острове Мауи - одном из небольших островов Гавайского архипелага - в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасала береговая охрана и волонтеры.