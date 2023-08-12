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Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 67

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 67 Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 67.
Другие страны
12 августа 2023 г. 05:42
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 67

Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 67.

Как передает Report, об этом сообщило управление округа Мауи (штат Гавайи).

"Количество погибших достигло 67", - говорится в сообщении властей округа.

Ранее губернатор штата Джош Грин сообщил, что пока находят тела людей, который огонь застал за пределами их домов, разбор завалов еще предстоит. По его словам, количество жертв будет увеличиваться.

Лесной пожар начался на острове Мауи - одном из небольших островов Гавайского архипелага - в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасали береговая охрана и волонтеры.

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