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Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110 Число жертв беспрецедентных пожаров в американском штате Гавайи увеличилось до 110.
Другие страны
17 августа 2023 г. 04:42
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110

Число жертв беспрецедентных пожаров в американском штате Гавайи увеличилось до 110.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил губернатор Джош Грин.

Ранее сообщалось о 101 погибшем. Это самые смертоносные природные пожары в истории США.

"Сто десять человек признаны погибшими", - сказал он на пресс-конференции.

В среду в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и его жена Джилл 21 августа намерены отправиться на Гавайи, чтобы встретиться с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров.

Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Havayda ölənlərin sayı 110-a çatıb

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