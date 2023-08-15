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Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 99

Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 99 Число жертв лесных пожаров в американском штате Гавайи достигло 99, и в ближайшее время может значительно вырасти.
Другие страны
15 августа 2023 г. 06:37
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 99

Число жертв лесных пожаров в американском штате Гавайи достигло 99, и в ближайшее время может значительно вырасти.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Джош Грин в эфире телеканала CNN.

"Официальное число жертв достигло 99. Как ожидается, в ближайшие дни оно значительно вырастет", - сказал губернатор. Ранее поступала информация о 96 погибших.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор штата Гавайи Джош Грин сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Havayda meşə yanğınlarında ölənlərin sayı artıb

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