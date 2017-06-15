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    Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек

    Полиция : Десятки человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ При пожаре в высотном жилом доме в Лондоне  погибли 17 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в полиции Лондона.

    При этом  в полиции заявляют, что число жертв, вероятно, будет расти. Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара. Сообщается, что неизвестно местонахождение целых семей.

    В больницах находятся более 70 пострадавших.

    Спасатели говорят, что шансов найти в здании выживших фактически нет. 

    Пожар в в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

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