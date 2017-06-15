Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ При пожаре в высотном жилом доме в Лондоне погибли 17 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в полиции Лондона.

При этом в полиции заявляют, что число жертв, вероятно, будет расти. Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара. Сообщается, что неизвестно местонахождение целых семей.

В больницах находятся более 70 пострадавших.

Спасатели говорят, что шансов найти в здании выживших фактически нет.

Пожар в в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.