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    ​Число жертв пожара в ночном клубе в Бухаресте увеличилось до 41

    Еще 46 человек находятся в критическом состоянии

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв крупного пожара, произошедшего 31 октября в клубе Сlubul Colectiv в Бухаресте возросло 41.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, семь человек скончались в клиниках румынской столицы, еще двое — в Нидерландах, куда их отправили на лечение.

    В больницах остаются еще 105 пострадавших, 46 из них в критическом состоянии. За их жизнь борются врачи.

    Пожар в ночном клубе Colectiv произошел в ночь на 31 октября. По предварительным данным, причиной стало использование пиротехники.

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