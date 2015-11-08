​Число жертв пожара в ночном клубе в Бухаресте увеличилось до 41

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв крупного пожара, произошедшего 31 октября в клубе Сlubul Colectiv в Бухаресте возросло 41.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, семь человек скончались в клиниках румынской столицы, еще двое — в Нидерландах, куда их отправили на лечение.

В больницах остаются еще 105 пострадавших, 46 из них в критическом состоянии. За их жизнь борются врачи.

Пожар в ночном клубе Colectiv произошел в ночь на 31 октября. По предварительным данным, причиной стало использование пиротехники.