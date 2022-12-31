Число жертв пожара в Камбодже выросло до 26

Число жертв пожара в гостиничном комплексе Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет выросло до 26.

Число жертв пожара в гостиничном комплексе Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет выросло до 26.

Как передает Report со ссылкой на портал Fresh News , поисково-спасательная операция на месте трагедии завершена.

По данным властей, среди погибших 17 граждан Таиланда, по одному - Непала, Малайзии, и Китая. Тела еще шести погибших не опознаны, однако, предположительно, речь идет также об иностранных гражданах.

Кроме того, 57 человек пострадали.

Возгорание произошло в среду в 23:30 по местному времени (20:30 - бакинское время). По различным версиям, причиной пожара мог стать взрыв бака с топливом или газового баллона, а также проблемы с электропроводкой. Локализовать пожар удалось только спустя 10 часов.