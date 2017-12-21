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    Число жертв пожара в фитнес-центре в Южной Корее достигло 29 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Причиной пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке финтес-центра

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ До 29 человек увеличилось число погибших в результате пожара в фитнес-центре в южнокорейском городе Чечхон.

    Как сообщает Report, об этом передает в четверг ABC News, ссылаясь на местные СМИ Южной Кореи. 

    ***16:30

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв пожара в Южной Корее, происшедшего в сауне фитнес-центра в городе Чечхон, достигло двадцати, сообщает Report со ссылкой на корейские СМИ.

    Помимо этого от ожогов и дыма пострадали еще 24 человека.

    *** 15:22

    В результате пожара в фитнес-центре в южнокорейском городе Чечхон погибли по меньшей мере 16, пострадали более 18 человек, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

    Все пострадавшие на момент пожара находились на втором этаже в общественной сауне восьмиэтажного центра. 

    Причиной пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке финтес-центра.

    На данный момент на месте происшествия находятся 50 пожарных машин, а с огнем борются 60 пожарных, задействованы два вертолета.

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