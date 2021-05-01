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Число жертв пожара в больнице в Индии достигло 18 - ОБНОВЛЕНО

Число жертв пожара в больнице в Индии достигло 18 - ОБНОВЛЕНО Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат увеличилось до 18
Другие страны
1 мая 2021 г. 07:18
Число жертв пожара в больнице в Индии достигло 18 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат увеличилось до 18.

Как передает Report, об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию.

Ранее местная полиция сообщала о 12 погибших. Возгорание началось в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания. Огонь, вспыхнувший в больнице для пациентов с COVID-19 в ночь на субботу, уже удалось потушить.

По последним данным, которые передает агентство, в четырехэтажной больнице для заразившихся коронавирусом находились около 50 пациентов. По словам полиции, их спасли жители и пожарные.

06:14

По меньшей мере 12 пациентов погибли в результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии.

Как передает Report, об этом сообщила индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

"Как минимум 12 пациентов, проходивших лечение в коронавирусном отделении, погибли в огне или из-за отравления продуктами горения", - сообщил представитель местной полиции. Он выразил опасения, что количество жертв может возрасти.

Пожар был ликвидирован в течение часа, около 50 пациентов были спасены местными жителями и пожарными. Причины случившегося выясняются.

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