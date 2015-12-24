Число пострадавших при пожаре в больнице в Саудовской Аравии превысило 120 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате пожара в больнице в Саудовской Аравии возросло до 123 человек, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

По словам пресс-секретаря министерства гражданской обороны, причины возникновения пожара, охватившего родильное отделение и отделение неонатального ухода и интенсивной терапии, все еще неизвестны.

В сообщении отмечается, что все дети, находившиеся в кувезах, были спасены.

***17:10

Число жертв пожара в государственной больнице округа Джизан на юго-западе Саудовской Аравии возросло до 31 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель гражданской обороны Джизана Яхья аль-Кахтани.

"При пожаре погиб 31 человек, более 100 ранено", - говорится в сообщении аль-Кахтани.

По его словам, в тушении пожара и спасении пострадавших принимали участие более 20 пожарных расчетов и отрядов гражданской обороны.

По информации службы гражданской обороны Джизана, пожар начался на первом этаже больницы, где располагаются отделения интенсивной терапии, родильное и отделение ухода за новорожденными, и перекинулся на другие этажи.

В настоящее время идет установление причин возгорания.